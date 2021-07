As equipes de resgate recuperaram mais oito corpos dos escombros do prédio na cidade de Surfside, no condado de Miami-Dade, nos Estados Unidos, e as autoridades anunciaram a decisão de encerrar a fase de busca por sobreviventes e tentar apenas a recuperação de restos mortais.

Com os oito corpos encontrados sem vida, a contagem provisória aumenta para 54 mortes devido ao colapso parcial do edifício Champlain Towers South, que ocorreu em 24 de junho.