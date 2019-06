O chefe da delegação da Venezuela na 49ª Assembleia Geral da OEA, o opositor Julio Borges, disse nesta quinta-feira, diante do organismo que seu país é "invadido por Cuba" e possui um alto grau de intervenção nas Forças Armadas.

"Hoje a Venezuela é um país invadido por Cuba e é necessário se libertar", manifestou Borges, que também é o representante no Grupo de Lima do chefe do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino do país por mais de 50 nações.