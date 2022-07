O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta quarta-feira o fim do copagamento a partir de setembro para os mais de 15 milhões de chilenos que recebem atendimento no sistema público de saúde, independentemente do nível de renda.

A gratuidade já era uma realidade para os 10 milhões de usuários do sistema de menor renda, pertencentes às seções A e B, mas até agora os usuários de maior renda (seções C e D) tinham cobertura estatal de entre 80% e 90% para atendimento sanitário.