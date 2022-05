O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta segunda-feira um projeto de lei que injeta US$ 400 milhões (R$ 1,96 bilhão) no Fundo de Estabilização de Preços do Petróleo do país, para conter a alta de recursos energéticos em meio a um histórico período de inflação.

"Sabemos que é um começo, estamos abrindo uma porta: durante muito tempo, nos disseram que o Estado não podia distribuir e o que estamos demonstrando com essa iniciativa é que o Estado pode assumir este trabalho e lutar para que os preços baixem", afirmou o chefe de Estado.