O presidente do Chile, Gabriel Boric, assinou nesta sexta-feira o Acordo de Escazú, um tratado internacional ratificado por 24 países da América Latina e do Caribe que visa garantir o acesso aos direitos ambientais e proteger os ativistas e a biodiversidade em tempos de emergência climática.

A adesão do Chile a este tratado, promovido após a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em 2012, foi proposta pelo primeiro governo do conservador Sebastián Piñera (2010-2014), mas foi deixada de lado durante seu segundo mandato no Palácio de La Moneda (2018-2022) devido à pressão da indústria e da mineração.