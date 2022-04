O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou nesta sexta-feira que "a violência não é o caminho" e que só prejudica as comunidades mapuches, depois que um homem foi baleado no sul do país, onde há um forte conflito entre o Estado, grandes empresas florestais e radicais indígenas.

"A violência não é o caminho a seguir e aqueles que insistem em praticar atos de violência estão se prejudicando. Não só serão perseguidos com todo rigor da lei, mas também estão prestando um desserviço às suas comunidades", disse o presidente.