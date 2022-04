O presidente do Chile, Gabriel Boric, defendeu nesta terça-feira que sejam firmados amplos acordos e para "modificar o que for preciso modificar" para que se alcance uma nova Constituição no país, diante de pesquisas que mostram uma rejeição popular ao texto.

"As sondagens de opinião são preocupantes e são um chamado de atenção para todos que confiamos nesse processo e que acreditamos que esse processo é necessário", afirmou o chefe de governo, em entrevista coletiva concedida durante visita oficial à Argentina.