Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 11 mar 2022

O novo presidente do Chile, Gabriel Boric, prometeu nesta sexta-feira que o governo se dedicará ao máximo durante o mandato, poucos minutos depois de assumir o cargo, em cerimônia de posse realizada no Senado do país, na cidade de Valparaíso.

"Vamos dar o melhor de nós mesmos, para estarmos a altura dos desafios que temos como país", disse o chefe de governo, em breve declaração na saída do Senado, onde fez juramento para assumir a função a que foi eleito.