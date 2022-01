O presidente eleito do Chile, Gabriel Boric, nomeou nesta sexta-feira o primeiro gabinete ministerial com maioria de mulheres na história do país, que tem a médica Izkia Siches (pasta de Interior e Segurança Pública) e a deputada comunista Camila Vallejo (porta-voz) como as figuras femininas de maior destaque.

Também será a primeira vez no país que uma mulher será responsável pelo Ministério de Interior e Segurança Pública, a pasta com maior peso político, responsável pela ordem pública e pela articulação do restante do gabinete.