O presidente do Chile, Gabriel Boric. EFE/Arquivo

O presidente do Chile, Gabriel Boric, nomeou nesta terça-feira como número dois do Ministério do Interior o professor de História e Ciências Sociais da Universidade de Valparaíso, Nicolás Cataldo Astorga, ex-líder estudantil ligado ao Partido Comunista que já protagonizou várias controvérsias.

Logo após a confirmação da notícia, membros da oposição e o jornal local “La Tercera” resgataram das redes sociais, principalmente do Twitter, mensagens de Cataldo em 2011 nas quais criticava duramente os militares e os acusava de se infiltrar nos protestos, torturar e exceder suas atribuições.