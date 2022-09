O presidente do Chile, Gabriel Boric, realizou nesta terça-feira uma profunda reforma ministerial que envolveu alguns dos membros mais influentes do governo, incluindo os titulares das pastas de Interior, Izkia Siches, e Presidência, Giorgio Jackson, além do comitê político, núcleo no qual são tomadas decisões importantes no Palácio de la Moneda.

A reforma, a primeira em seis meses de mandato, ocorre dois dias após a esmagadora rejeição popular à proposta de nova Constituição em um plebiscito e em meio à pressão da oposição e às tensões dentro da coalizão de esquerda que apoia o presidente chileno.