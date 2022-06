O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta quarta-feira a implementação de um plano de segurança nacional que inclui a reforma do criticado Corpo de Carabineiros, força policial uniformizada do país, e medidas para alcançar a "proibição total da posse de armas".

No discurso realizado hoje no Congresso, o presidente chileno destacou que se irá "aumentar as inspeções para desarticular organizações dedicadas ao tráfico ilegal de armas" e prevenir que a violência armada, um fenômeno novo e crescente no Chile nos últimos anos, se instale na sociedade.