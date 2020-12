O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, advertiu nesta quinta-feira que é grande a chance de que o Reino Unido rompa definitivamente os laços com a União Europeia em 31 de dezembro sem ter chegado a um acordo sobre o relacionamento entre as partes futuro.

Um dia depois de ter se reunido em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Johnson declarou hoje em uma entrevista à emissora "Sky News" que a relação com a UE provavelmente será regida pelas regras gerais da Organização Mundial do Comércio (OMC) após o final do período de transição pós-Brexit.