O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, autorizou nesta terça-feira a uma redução gradual das medidas de restrição por conta da pandemia da Covid-19, anunciando no Parlamento a reabertura dos pubs, restaurantes, hotéis e cabeleireiros na Inglaterra a partir do dia 4 de julho.

Essa etapa é considerada a mais importante para revitalizar a economia do Reino Unido, que em abril, primeiro mês completo de confinamento pelo novo coronavírus, sofreu uma contração de 20,4%.