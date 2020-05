O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta quinta-feira que irá agir com a "máxima cautela" ao relaxar as medidas de confinamento obrigatório da população, a fim de evitar uma segunda onda de infecções por Covid-19.

Essa foi a mensagem transmitida hoje por Johnson aos membros de seu gabinete, disse um porta-voz do gabinete oficial de Downing Street.

"O primeiro-ministro disse, ao considerar se poderia haver um relaxamento das orientações existentes, que não faremos nada que arrisque (sofrer) um segundo pico", disse a fonte.

O objetivo do premier é orientar-se "pela ciência e pelos dados" e "monitorar de perto o impacto das medidas de suavização do distanciamento social", sem excluir a possibilidade de reapertá-las "se necessário" diante de um novo surto da doença.

O governo reavaliará hoje as medidas de contenção e pode prorrogá-las por mais três semanas. Johnson deve anunciar, em um discurso agendado para o próximo domingo, o relaxamento de algumas restrições que poderão ser aplicadas a partir de segunda-feira.

Segundo a imprensa local, o primeiro-ministro poderia anunciar que alguns setores econômicos poderão retomar suas atividades e que os cidadãos terão o direito de sair mais do que uma vez por dia para praticar esportes.

Downing Street reconheceu que a interrupção da atividade devido à pandemia está tendo um "grande impacto" na economia, mas disse que esse efeito pode ser ainda pior se houver um novo surto da Covid-19.

O Banco da Inglaterra estimou hoje que a economia britânica poderia ter uma queda de 14% este ano, o que seria a maior desde o início dos registros.

Além disso, a entidade não descartou que a taxa de desemprego, atualmente de 3,9%, possa atingir os 9% no segundo trimestre do ano devido ao impacto das medidas de confinamento. EFE

