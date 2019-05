O ex-ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, confirmou nesta sexta-feira na Suíça que concorrerá à liderança do Partido Conservador para suceder Theresa May, o que lhe daria também a chefia de governo, horas depois de a atual premiê ter anunciado que deixará o cargo em 7 de junho.

Johnson, que participou hoje de um fórum econômico na cidade de Interlaken, na região dos Alpes suíços, reiterou que certamente será candidato a suceder May na liderança do Partido Conservador e reafirmou que o Reino Unido sairá da União Europeia (UE).