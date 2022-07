Boris Johnson anunciou nesta quinta-feira que renunciou e já iniciou o processo para ser substituído na liderança do Partido Conservador do Reino Unido, naquele que é o primeiro passo para deixar de ser também o primeiro-ministro da nação.

"Está claro que a vontade do Partido Conservador no Parlamento é que deveria haver um novo líder do partido e, portanto, um novo primeiro-ministro", disse o ainda chefe do Executivo, em mensagem à população lida diante do número 10 da Downing Street, a residência oficial do chefe de governo.