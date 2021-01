O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta sexta-feira que há "evidências" de que a variante britânica do novo coronavírus "está associada a um maior índice de mortalidade", além de ser mais contagiosa.

Johnson explicou em entrevista coletiva que, devido ao impacto dessa nova variante, o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) está "sob maior pressão", embora tenha acrescentado que as vacinas que estão sendo administradas no país são eficazes contra as cepas, de acordo com opiniões dos cientistas.