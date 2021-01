O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vem sendo alvo de críticas por ter sido visto andando de bicicleta longe de sua residência oficial em Londres, apesar dos apelos para que a população se exercite perto de sua casa, como parte das atuais medidas de confinamento na Inglaterra.

Os jornais noticiaram nesta terça-feira que o premiê foi visto na tarde do último domingo usando capacete, máscara e andando de bicicleta no Parque Olímpico, no leste de Londres e a cerca de 11 quilômetros de sua residência oficial, na 10 Downing Street .