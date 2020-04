O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de 55 anos, e namorada, Carrie Symonds, de 32, anunciaram nesta quarta-feira o nascimento do primeiro filho do casal, um "menino saudável".

Um porta-voz do casal detalhou que o bebê nasceu nesta manhã em um hospital em Londres. Tanto o recém-nascido como a mãe estão "muito bem", segundo as informações divulgadas.