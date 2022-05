O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu nesta segunda-feira o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, em encontro que teve como pauta a aproximação nas relações comerciais, conforme relatou à Agência Efe o líder do país sul-americano.

"Não viemos pedir, viemos dizer que queremos jogar no campo principal", disse Lacalle Pou, ao fim da reunião mantida no gabinete de Downing Street.