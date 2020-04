O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, segue internado no Hospital St. Thomas, em Londres, diante da persistência dos sintomas da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, mas de acordo com informações dadas nesta segunda-feira por um porta-voz do governo, está em bom estado de saúde.

A ida para a unidade aconteceu ontem, dez dias depois do premiê, de 55 anos, ter sido diagnosticado com a infecção. De acordo com a imprensa local, Johnson vem apresentando febre alta e, por precaução, foi encaminhado para o hospital.

De acordo com porta-voz de Downing Street, não há data estipulada para o primeiro-ministro receber alta, mas garantiu que a situação é encarada com tranquilidade, e que Johnson chegou a levar documentos para seguir trabalhando enquanto se recupera.

Com a internação do chefe de governo, o ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab passou a ser o encarregado dos assuntos diários do Executivo e, nesta manhã, presidiu reunião do comitê de emergência montado para a pandemia da Covid-19.

Johnson, que anunciou em 27 de março que havia dado positivo para o novo coronavírus e desde então se manteve em confinamento na residência oficial do primeiro-ministro, hoje seria submetido a mais uma bateria de exames no Hospital St. Thomas.