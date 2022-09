O agora ex-primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson apresentou formalmente nesta terça-feira a demissão do cargo à rainha Elizabeth II, no castelo de Balmoral, na Escócia, onde a monarca, de 96 anos, passa as férias de verão.

Antes da audiência, Johnson destacou o processo do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, o programa de vacinação contra a covid-19, e o apoio à Ucrânia, como êxitos de sua gestão como chefe de governo.