O ex-ministro das Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, reforçou nesta quarta-feira que o Reino Unido "tem que sair da União Europeia (UE) no próximo dia 31 de outubro", ao lançar sua candidatura para suceder Theresa May à frente do governo do país.

Em uma abarrotada sala do bairro londrino de Westminster, Johnson disse que, três anos depois do referendo de junho de 2016, no qual os eleitores apoiaram o Brexit (saída do Reino Unido da UE) e após "duas datas limites perdidas" - em março e abril - para executá-lo, o país não pode atrasar o novo prazo estabelecido.