O ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, venceu nesta terça-feira a segunda votação das primárias para a escolha do sucessor de Theresa May na liderança do Partido Conservador britânico e, consequentemente, do futuro primeiro-ministro do Reino Unido, que ainda conta com cinco candidatos.

Johnson recebeu 126 votos dos deputados "tories", enquanto o segundo colocado, o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, somou 46.