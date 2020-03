O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o novo coronavírus, informou o político, nesta sexta-feira, em um vídeo postado em sua conta no Twitter.

"Nas últimas 24 horas, desenvolvi sintomas leves e testei positivo para o coronavírus", disse o líder conservador na gravação.

Johnson, cuja noiva, Carrie Symonds, está grávida do primeiro bebê do casal, acrescentou que, embora tenha se "isolado", continuará a "liderando a resposta do governo contra a pandemia através de videoconferência".

Entre os sintomas detectados, o premier teve, disse ele, "uma febre e tosse persistente".

"Não tenho dúvidas de que posso continuar, graças à magia da tecnologia moderna, comunicando-me com minha equipe para liderar a luta nacional contra o coronavírus", disse Johnson, que saudou a atitude de "todos os envolvidos" na batalha, entre eles a "equipe maravilhosa do NHS", o serviço de saúde pública britânico.

Um porta-voz oficial de Downing Street - gabinete do primeiro-ministro - revelou que, "após apresentar sintomas leves ontem, Boris Johnson foi testado, segundo o consultor médico do Estado, Chris Whitty".

"O teste foi realizado em seu gabinete no número 10 pelos profissionais do NHS e o resultado foi positivo", disse a fonte.

Ele acrescentou que "seguindo as diretrizes, o primeiro-ministro se isolou em Downing Street", de onde continuará chefiando o governo.

Até o momento, 11.658 casos de pacientes com Covid-19 foram detectados no Reino Unido e pelo menos 584 pessoas morreram.