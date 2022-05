O Alto Representante da União Europeia para Política Exterior e Negócios, Josep Borrell, anunciou nesta sexta-feira que o bloco comunitário destinará outros 500 milhões de euros (R$ 2,67 bilhões) para apoiar o exército da Ucrânia.

"Serão cerca de 2 bilhões de euros no total", disse o diplomata espanhol em Weissenhaus, no norte da Alemanha, onde acompanha de reunião entre ministros das Relações Exteriores do G7.