Brasília, 3 nov (EFE) - O Alto Representante da União Europeia (UE) para Política Externa, Josep Borrell, desembarca ao Brasil nesta quarta-feira com três grandes pautas na agenda: os obstáculos para o acordo com o Mercosul, a Amazônia e a crise na Venezuela.

O chefe da diplomacia europeia chegará a São Paulo vindo do Peru, onde iniciou a primeira viagem à América Latina desde que assumiu o cargo. O primeiro compromisso do espanhol será privado, com membros das Eurocâmaras, para analisar a situação econômica do Brasil, considerado "parceiro estratégico" da UE desde 2007.