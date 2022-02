O alto representante da União Europeia (UE) para Relações Exteriores, Josep Borrell, disse nesta terça-feira que a Ucrânia sofre uma "invasão encoberta" e que a Rússia irá mais longe em sua ação militar.

Borrell participou, em Paris, do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da UE para aprovar as primeiras sanções do bloco contra a Rússia após o reconhecimento, por parte de Moscou, das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk.