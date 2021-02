O alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell, declarou nesta terça-feira que sabia que sua viagem a Moscou implicava "riscos" e, em meio às críticas recebidas pela visita, se defendeu com o argumento de que a diplomacia requer "estar no local".

"Esta visita implicava riscos claros que eu assumi. Corri esses riscos porque condenávamos a forma como o caso (do líder da oposição russa Alexei) Navalny tem sido tratado", disse Borrell em debate no Parlamento Europeu sobre as relações entre UE e Rússia.