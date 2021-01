O alto representante para a Política Externa da União Europeia (UE), Josep Borrel, pediu nesta quarta-feira que o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, "reforce" as cláusulas em matéria de sustentabilidade do acordo entre UE e Mercosul, como desejam o Parlamento Europeu e alguns Estados-membros antes de confirmarem o pacto.

"Boa conversa com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, sobre as metas em relação à covid-19, ao acordo entre UE e Mercosul e à necessidade de reforçar os componentes de sustentabilidade", disse Borrell no Twitter.