O alto comissário para Relações Exteriores e Política de Defesa da União Europeia (UE), Josep Borrell, considera que o surgimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no cenário internacional, quatro anos atrás, fez com que o bloco se desse conta da grande dependência dos EUA e que isso favoreceu uma busca por maior autonomia.

"Trump nos despertou de um certo sonambulismo estratégico. Nós, europeus, ao fim da Segunda Guerra Mundial, nos acostumamos a viver sob o guarda-chuva protetor dos Estados Unidos, e muitos países estão cômodos assim. Alguns acreditam, com razão, que devem sua liberdade aos Estados Unidos, que ganharam a Guerra Fria", afirmou Borrell em entrevista concedida por teleconferência à presidente da Agência Efe, Gabriela Cañas.