O escritório europeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou um alerta nesta quinta-feira para o relaxamento prematura das medidas de restrição à propagação do novo coronavírus, já que o contágio segue em alta e há risco elevado devido as variantes do patógeno.

"Não nos esqueçamos das lições que aprendemos da forma mais dura: abrir e fechar rapidamente é uma estratégia débil", afirmou o diretor regional da agência, Hans Kluge, durante entrevista coletiva.