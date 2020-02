Brad Pitt ganhou neste domingo o Oscar de melhor ator coadjuvante, por "Era Uma Vez Em... Hollywood", a primeira estatueta do artista em categorias de atuação nos prêmios da Academia de Hollywood.

Este foi o segundo Oscar da carreira do ator. O primeiro prêmio no evento veio em 2014, como produtor, por "12 anos de escravidão", eleito o melhor filme na ocasião.

No discurso após receber a estatueta, o ator decidou a conquista aos filhos e ao diretor Quentin Tarantino, e agradeceu a Leonardo DiCaprio e ao resto do elenco.

Aos 56 anos, Pitt já havia concorrido como ator em "O Homem Que Mudou o Jogo" (2011), "O Curioso Caso de Benjamin Button" (2008) e "Os 12 Macacos" (1995), mas tinha levado a estatueta. Como produtor, também concorreu por "O Homem Que Mudou o Jogo" e "A Grande Aposta" (2015).

A vitória de Brad Pitt no Oscar já era esperada após uma temporada de prêmios, tendo sido eleito o melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro, no Bafta e pelo Sindicato de Atores (SAG).

Na disputa pelo Oscar, Pitt superou Tom Hanks ("Um Lindo Dia na Vizinhança"), Anthony Hopkins ("Dois Papas") e Al Pacino e Joe Pesci ("O Irlandês"). EFE

