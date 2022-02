Os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Defesa, Walter Braga Netto, se encontraram nesta quarta-feira com os titulares das pastas no governo da Rússia, na primeira reunião no formato "2+2", realizada em Moscou.

"Nos alegra recebê-los. Pela primeira vez, as relações russo-brasileiras são enriquecidas com um novo formato, o '2+2'", afirmou o chanceler russo, Sergey Lavrov, anfitrião do encontro junto com Serguei Choigu, ministro da Defesa.