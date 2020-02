Obrigado a vencer a Argentina na rodada decisiva do Pré-Olímpico Sul-Americano, o Brasil derrotou a arquirrival por 3 a 0 neste domingo e, após uma campanha irregular e sofrida, se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Como o Uruguai havia vencido a Colômbia, por 3 a 1, momentos antes, a seleção brasileira foi a campo, em Bucaramanga, com a necessidade de conquistar três pontos. Até então, a equipe treinada por André Jardine havia empatado com os colombianos e uruguaios nas rodadas anteriores.

Mesmo pressionado, e diante de um adversário que tinha vencido todos os seis jogos disputados no torneio, o Brasil partiu para cima e abriu o placar com Paulinho, que marcou seu terceiro gol na competição, logo aos 12 minutos do primeiro tempo.

O segundo veio não muito depois, aos 29, quando Matheus Cunha aproveitou falha da zaga para passar pelo goleiro e chutar para o gol. O zagueiro Nehuén Pérez salvou em cima da linha, mas o próprio atacante apareceu para completar.

A segunda etapa começou de forma similar à primeira: com um gol brasileiro no início. Aos nove, Matheus Cunha tabelou com Reinier na área e recebeu de volta para finalizar e balançar as redes novamente.

Com o resultado, o Brasil se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio na segunda posição do Pré-Olímpico Sul-Americano, com cinco pontos, um a menos que a Argentina. EFE

