Autoridades de segurança do Brasil e Equador assinaram nesta quinta-feira, em Quito, um acordo de cooperação interinstitucional entre as polícias dos dois países com o objetivo de fortalecer os esforços contra o crime organizado.

A assinatura do acordo aconteceu no início da tarde em um hotel da capital equatoriana, com a presença pelo lado brasileiro do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a ministra do Governo, María Paula Romo, representando o Equador.

O acordo de cooperação estabelece um aumento entre as ações coordenadas entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional equatoriana, "com o objetivo de fortalecer as ações contra o crime organizado", disse o ministério equatoriano no Twitter.

"Hoje estamos falando de crime organizado transnacional e crime que transcende fronteiras. A polícia deve estar conectada e articulada para cruzar barreiras e trabalhar em conjunto", disse a ministra María Romo.

O novo acordo bilateral, acrescentou, servirá para "melhorar e ampliar a cooperação na prevenção e combate ao crime organizado transnacional" e outros crimes relacionados, econômicos e cibernéticos.

A assinatura do acordo aconteceu durante a VII Reunião de Ministros de Segurança Pública das Américas (Mispa), inaugurada ontem pelo presidente do Equador, Lenín Moreno, e pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, com um chamado para promover maior cooperação regional contra o crime organizado.

A ministra María Romo anunciou que a reunião vai analisar os casos de violência registrados nas últimas semanas na região.

Entre as ameaças atuais, Romo mencionou o crime organizado transnacional, tráfico de drogas, mineração ilegal, tráfico de pessoas, conflitos sociopolíticos violentos, violação de informações, entre outros. EFE

db/phg