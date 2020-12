A oposição ao governo de Belarus anunciou nesta sexta-feira a abertura de "Embaixadas do Povo" em 20 países, inclusive, no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos dos cidadãos que estão no exterior e de servir como plataforma pela "luta democrática" do conselho de transição de poder.

A líder opositora, Svetlana Tsikhanouskaya, divulgou a informação através do canal que mantém no Telegram, afirmando que as unidades serão inauguradas já a partir de hoje.