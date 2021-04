O diretor do Instituto de Ciências da Saúde Global da Universidade da Califórnia em San Francisco e coautor do estudo "Resposta do México ao Covid-19", Jaime Sepúlveda. EFE/Arquivo

Estados Unidos, Brasil, Colômbia e México são, nesta ordem, os quatro países do mundo com o pior desempenho para combater a pandemia da Covid-19, de acordo com um relatório feito pelo Colegio de México (Colmex).

Ao analisar o caso do México, o diretor do Instituto de Ciências da Saúde Global da Universidade da Califórnia em San Francisco e coautor do estudo "Resposta do México ao Covid-19", Jaime Sepúlveda, detalhou que entre as conclusões a que chegaram está o fato de que o país tinha muitas deficiências na luta contra a crise sanitária.