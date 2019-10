22 out 2019

EFE São Paulo 22 out 2019

A ativista e escritora americana Angela Davis diss nesta segunda-feira que o Brasil é um raio de esperança no mundo, apesar de ter Jair Bolsonaro como presidente, e afirmou estar muito impressionada com os avanços sociais conquistados nos últimos anos pelo país.

"Estou muito impressionada com o profundo trabalho que aconteceu aqui. Para muitos de nós, o Brasil é um raio de esperança. Claro que quando ocorreram as eleições (de 2018) prometemos não pronunciar o nome do líder eleito porque na tradição africana isso credencia poder a alguém. Nos recusamos a fazer parte desse processo", disse Davis em entrevista coletiva concedida em São Paulo.