Imagem do embaixador do Brasil em Montevidéu, Antonio José Ferreira Simões.EFE/Raúl Martínez

O embaixador do Brasil em Montevidéu, Antonio José Ferreira Simões, junto com dois ministros do governo do Uruguai, anunciou nesta sexta-feira a assinatura de um acordo que cria uma Comissão Técnica Binacional para evitar a propagação do novo coronavírus nas cidades da fronteira seca entre os países.

"Em um momento de crise como esse, Uruguai e Brasil conseguiram chegar a um acordo muito importa para a população da fronteira", afirmou o diplomata brasileiro.