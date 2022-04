O Brasil reencontrará na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar as seleções de Sérvia e Suíça, que também dividiram grupo com a seleção brasileira em 2018, além de Camarões, segundo o sorteio realizado nesta sexta-feira, em Doha.

Cabeça de chave do grupo G, a equipe treinada por Tite estreará no torneio no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. No dia 28, o adversário será a Suíça. Na última rodada, a seleção brasileira terá pela frente a camaronesa, em 2 de dezembro.