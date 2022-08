A Fifa divulgou nesta quinta-feira um balanço da venda de ingressos para a Copa do Mundo, que acontecerá neste ano, no Qatar, indicando que foram comercializadas 2,45 milhões de entradas, estando o Brasil entre os dez países que mais as compraram.

Faltando menos de 100 dias para o início da competição, que começa em 20 de novembro, além do Brasil, o próprio Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, Emirados Árabes, França e Alemanha, Austrália e País de Gales estão entre os que tiveram maior número de pessoas adquirindo ingressos.