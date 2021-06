O governo brasileiro concluiu nesta terça-feira a extradição do golfista argentino Ángel Cabrera, preso pela Polícia Federal (PF) no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, em janeiro deste ano, sob a acusação de violência doméstica contra ex-companheiras.

Ángel 'El Pato' Cabrera, de 51 anos, foi preso no dia 14 de janeiro, por supostamente agredir e ameaçar duas ex-companheiras. Ele era alvo de um mandado de captura internacional da Interpol.