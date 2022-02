Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil goleou o Paraguai por 4 a 0 nesta terça-feira, em sua antepenúltima partida pelas Eliminatórias sul-americanas, e se firmou como líder invicto da competição, ao mesmo tempo em que enterrou qualquer esperança de classificação dos adversários.

Com a nova vitória, em um jogo no qual o técnico Tite aproveitou para experimentar novos jogadores, a seleção brasileira agora tem 12 vitórias e três empates em 15 jogos, com os quais soma 39 pontos, quatro a mais que a Argentina, seu rival mais próximo.