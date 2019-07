Entre o fantasma do 7 a 1 e a freguesia do maior rival, prevaleceu o bom restrospecto em Superclássicos no Mineirão, e o Brasil se classificou para a final da Copa América ao vencer a Argentina por 2 a 0 em Belo Horizonte nesta terça-feira.

Na última vez em que havia disputado uma semifinal na capital mineira, a seleção brasileira havia sofrido contra a Alemanha o maior vexame de sua história. Contudo, o que valeu foi a invencibilidade contra a 'Albiceleste' no palco do confronto de hoje, onde agora os pentacampeões mundiais têm cinco vitórias e um empate em seis partidas contra a arquirrival.