A seleção brasileira feminina de handebol perdeu para a Dinamarca nesta quarta-feira por 24 a 18 e ficou sem chances de classificação à segunda fase do Campeonato Mundial da modalidade, que está sendo disputado no Japão.

A artilheira da equipe comandada pelo espanhol Dani Gordo foi Samara Vieira, que marcou cinco vezes. Stine Jorgensen, por sua vez, foi a maior goleadora do jogo, ao balançar a rede em seis oportunidades.

Com o resultado, o Brasil passou a acumular três derrotas e um empate na competição. A classificação só seria possível com duas vitórias nas rodadas finais - ainda há duelo com a Austrália para disputar -, além de combinação de resultados.

Contra as australianas, as brasileiras poderão, no máximo, manter o quinto lugar na chave, o que fará disputar o torneio que definirá da 17ª à 20ª colocação na competição.