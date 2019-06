Vaiada ao término do primeiro tempo pela torcida que queria ver gols no estádio do Morumbi, a seleção brasileira converteu a pressão em bolas na rede na segunda etapa e venceu a Bolívia por 3 a 0 nesta sexta-feira, na partida de abertura da 46ª edição da Copa América.

O destaque da noite foi Philippe Coutinho, autor de dois gols. O primeiro veio aos quatro minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti marcada com o auxílio do VAR. O árbitro argentino Néstor Pitana, que havia ignorado o lance, voltou atrás ao conferir no vídeo que Josini interceptou com o braço um cruzamento de Richarlison.