O Brasil recebeu nesta quinta-feira o primeiro lote da Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac e cujos estudos clínicos estão na fase final.

As primeiras 120 mil doses da Coronavac, que ainda não podem ser aplicadas, chegaram nesta manhã a São Paulo, cujo governo fechou com a Sinovac um contrato para receber um total de 46 milhões de vacinas, equivalentes a toda a população do estado.