O governo do presidente Jair Bolsonaro sugeriu alterações nas regras do Fundo Amazônia, financiado pela Alemanha e pela Noruega, que, da mesma forma que muitos grupos em defesa do meio ambiente, se mostram reticentes à proposta. O fundo, que existe desde 2008 e conta hoje com R$ 3,4 bilhões, é destinado a garantir a preservação ambiental, mas surgiram discórdias devido à intenção do governo brasileiro de utilizar parte desse dinheiro para indenizar proprietários de terras onde qualquer atividade produtiva é proibida.

Os pontos de divergência:. - O Fundo Amazônia.